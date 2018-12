Ulkomaat

Räjähdyksiä, tulitusta ja panttivankeja – Kabulissa hyökätty ministeriörakennukseen

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tuntematon joukko on hyökännyt ministeriön rakennukseen ja ottanut panttivankeja. Tilanne jatkuu edelleen.

Maan sisäministeriön mukaan hyökkäys alkoi iltapäivällä autopommin räjähdyksellä, jonka jälkeen aseistettu miesjoukko tunkeutui yleisten töiden ministeriön rakennukseen. Afganistanin turvallisuusjoukot tappoivat kaksi hyökkääjää ja onnistuivat vapauttamaan noin 200 ministeriön työntekijää, mutta loput hyökkääjät ovat yhä rakennuksessa, jossa he pitävät panttivankeja.



Rakennuksesta on kuulunut hyökkäyksen aikana sekä räjähdyksiä että tulitaistelun ääniä, ja sieltä nousee mustaa savua.



Terveysministeriön mukaan ainakin neljä ihmistä on loukkaantunut tai haavoittunut iskun aikana. Yksi heistä rikkoi luitaan hypättyään rakennuksen kolmannesta kerroksesta paetessaan hyökkääjiä. Mahdollisista kuolonuhreista ei ole tietoa.



Mikään ryhmittymä ei ole ottanut iskua nimiinsä, mutta sekä Taleban-liike että äärijärjestö Isis ovat tehneet aiemmin iskuja Kabulissa.