Ulkomaat

Indonesian tsunamin uhriluku kasvoi – kuolleita jo 373

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005946036.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005945871.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005945843.html

"Kaikki tapahtui todella nopeasti"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy