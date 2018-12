Ulkomaat

Yön uutiset: Lue mitä tapahtui, kun nukuit

Miksi varoitusta ei tullut ennakkoon? – jo 281 kuolonuhria vaatinut tsunami herätti kysymykset varoitusjärjestemän toimivuudesta

Markkanen upotti yli 30 pistettä toisessa ottelussa perättäin

Turku julistaa joulurauhan puoliltapäivin

Turvakodit ja puhelinpalvelu ovat avoinna joulunakin

Rintamamiestalo tuhoutumassa tulipalossa Kuopiossa – syttyessä sisällä oli kaksi ihmistä

Aattoaamuna alkaa alennusmyynti, joka tuo marketteihin ruuhkaa: ”Yritän laittaa hinnan niin, että kaikki menee mutta ei tule riitaa”