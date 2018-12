Ulkomaat

Jälleen yksi kuollut keltaliivien protesteissa Ranskassa – ajoi päin mielenosoittajien tiesulkua

Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa eteläisessä Ranskassa niin kutsuttujen keltaliivien mielenilmauksien seurauksena.

Toista kuukautta jatkuvissa mielenosoituksissa yhteensä kymmenen ihmistä on kuollut.Syyttäjän mukaan autoilija kuoli perjantai-iltana ajettuaan Perpignanin kaupungissa päin mielenosoittajien pystyttämää tiesulkua.Mielenosoituksia järjestetään tänään useissa Ranskan kaupungeissa. Poliisin mukaan mielenosoittajien rivit ovat kuitenkin harventuneet joulun lähentyessä. Marraskuussa mielenosoittajia oli vielä satoja tuhansia, kun taas torstaina mieltään osoitti noin neljä tuhatta ihmistä.Eri puolille Pariisia oli poliisin mukaan kokoontunut yhteensä noin 800 mielenosoittajaa. Montmartren kukkulalle suositulle turistialueelle oli saapunut muutama sata mielenosoittajaa. Alueen liikkeet ovat tänään pitäneet ovensa kiinni. Mielenosoittajat ovat marssineet Montmartrelta Pariisin keskustaan, suurten tavaratalojen ja Madeleine-aukion lähistölle, kertoi uutiskanava France Info.Poliisi vartioi Versaillesin palatsia Pariisin ulkopuolella. Versailles on suljettu vierailijoilta levottomuuksien pelossa. Noin 1 400 ihmistä oli ilmoittautunut Facebookissa osanottajiksi mielenosoitukseen Versaillesissa ja 8 000 ilmoitti olevansa kiinnostuneita tapahtumasta. Tiedossa ei vielä ollut, kuinka moni on todella tulossa paikalle.Mielenosoittajat ovat tukkineet teitä ja kiertoliittymiä eri puolilla maata. Poliisi hääti pois mielenosoittajat, jotka tukkivat lyhyeksi ajaksi Ranskan ja Espanjan rajan ylittävän tien.