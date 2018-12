Ulkomaat

Mielenosoitukset Viktor Orbanin ”orjalakia” vastaan jatkuivat Unkarissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositio on nimennyt lain "orjalaiksi", koska se sallii jopa 400 tunnin vuotuiset ylityöt.Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo vajaat pari viikkoa. Perjantain mielenilmauksen oli tarkoitus olla viimeinen ennen joulun lomapäiviä.Orban kuittasi mielenosoitukset "hysteerisenä huutamisena" viikoittaisessa radiohaastattelussaan.– Haluamme vain päästä eroon typeristä säännöistä, jotta ne, jotka haluavat tienata enemmän, voivat sen tehdä. Laki on hyvä, ja sitä voi arvostella vasta sitten, kun on nähty, miten se toimii käytännössä, Orban sanoi.Ainakin kahden unkarilaisen kaupungin valtuustot ovat jo päättäneet, etteivät ne pane lakia täytäntöön.