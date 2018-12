Ulkomaat

Gatwickin drone-piina jatkunut jo 2 vuoro­kautta: Lennokki­havaintoja yli 50, armeija tuonut paikalle erikoisv

Nyt toistetaan : Tunteet kuumenivat Gatwickissa – Theresa May varoitti droonilennättäjiä tuomioista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennokkihavaintoja jo yli 50