Gatwickin lentokenttä edelleen täydessä kaaoksessa – Suomeen matkalla olleita kehotettu palaamaan kotiin tai hotelliin

Ulkomaat

Gatwickin lentokenttä edelleen täydessä kaaoksessa – Suomeen matkalla olleita kehotettu palaamaan kotiin tai h

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Norwegian kehottaa palaamaan kotiin tai hotelliin





”Kissa ja hiiri -leikkiä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy