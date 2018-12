Ulkomaat

Pohjois-Korea selvensi vaatimuksiaan – Kim Jong-un ei aio luopua ydinaseistaan, ellei Yhdysvallat tee samoin





Pohjois-Korea haluaa eroon Etelä-Koreaa ja Japania suojaavasta ”ydinasesateenvarjosta”

”Jokaiseen KCNA:n kommenttiin ei ole tarvetta vastata”