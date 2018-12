Ulkomaat

Mika Aaltolan kolumni: Trumpin kanssa pärjää, jos hänelle imarrellen alistuu

Ihmisellä on monta aistia. Kuudes niistä on politiikassa tärkein. Se on kyky aistia vallan väreilyä ympärillämme. Omaa rooliamme ja asemaamme neuvottelupöydissä. Toiveena on ollut, että vahvat instituutiot ja juurevat perinteet sitovat ja tasapainottavat vallan kuohuntaa. Mutta viime aikoina isot persoonat ovat kuitenkin korostuneet maailmannäyttämöllä.Joillakin valta-aisti on ylikorostunut. Donald Trumpin kanssa pärjää, jos hänelle imarrellen alistuu. Kun EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker matkusti Washingtoniin, Trumpille annettiin lahjaksi kehystetty kuva amerikkalaisen panssarikenraalin Pattonin haudasta. Patton on Trumpin suurimpia sankareita.Taitava ja jääräpäinen Patton olisi voittanut kilpajuoksun Berliiniin, jos hänen johtamilleen joukoille olisi vain annettu tarpeeksi polttoainetta. Patton haudattiin kaatuneiden sotilaittensa viereen, Luxembourgiin.Trump saa vilunväreitä Pattonin uhmakkaasta isänmaallisuudesta. Lahja ei kuitenkaan ollut vain muistutus Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteydestä. Se oli tunnustus Trumpin asemasta hierarkian huipulla.on valta-aistin keskeinen piirre. Häpeä kielii ajautumisesta epäedulliseen tilanteeseen, jossa roolit ja suhteet ovat pettämässä. Näitä tilanteita pelkäämme ja välttelemme.Hävyttömät ihmiset voivat valtaistua ollessaan julkeita ja venyttäessään rajoja omaan suuntaansa. Trump on tällainen. Mutta hänelläkin on haavoittuvuutensa. Hän kaipaa sitä, mitä hänelle oikeasti ei ole. Kuulumista. Aitoa kunnioitusta. Sitä mitä kenraali Pattonilla oli. Juncker antoi hänelle häivähdyksen tätä. Se tuntui Trumpista hyvältä, ja EU sai lopulta lisäaikaa kauppaneuvotteluissa USA:n kanssa.Trumpin kaltaiset isot johtajat janoavat tilaisuuksia julistaa saavutettuja suurenmoisia voittoja. Isis on lyöty. Krim on vallattu. Kansa hurraa julkeille mutta ulkopuolisuutta kokeville johtajilleen. He saavat valtaistumisen tunnetta. Mutta eivät kuulumisen tunnetta. Kuuluminen samaan porukkaan on heille vaikeaa. Heidän usein haudataan yksin.Trump haluaisi voittaa puolelleen erityisesti Berliinin. Ongelmaa korostaa se, että Saksan liittokansleri, Angela Merkel ei tunnetusti imartele.Mutta Merkel pelkää koiria. Pelko on haavoittuvuus, josta helposti tuntee häpeää sekä halua päästä pois. Putin toi aikoinaan heidän tapaamiseensa koiran. Pikku häpeäpeli, mutta samalla muistutus isommasta valtapelistä. Vaikka Merkel selviytyi koiran kohtaamisesta, hän saattoi kammoksua ja haluta huoneesta pois. Viesti oli, että Saksan voisi olla parempi pysyä poissa Venäjän tieltä.Nato-huippukokouksessa eurooppalaiset johtajat joutuivat antamaan Trumpille tilaisuuden julistaa voittaneensa, saaneensa eurooppalaiset lupaamaan enemmän rahaa puolustukseen. Trump juhlisti voittoaan pussaamalla kameroiden edessä Merkeliä ja sanoen ”Minä rakastan tätä naista”. Tilanne oli väkinäinen ja pakonomainen.Putin tytötteli Merkeliä antamalla hänelle kimpun freesioita. Venäjän median mukaan Putin halusi alleviivata Merkelin hellyyttä ja herkkyyttä. Piirteitä, joita Trumpin ja Putinin kaltaiset johtajat häpeäisivät itsessään.Helsingissä Trump sai Putinilta lahjaksi MM-kisojen virallisen jalkapallon. Trump heitti sen hetimiten vaimolleen. Ei Trumpia paljoa kiinnosta jalkapallo, vaan sen amerikkalainen miehekkäämpi muoto.Toisaalta pallo se maapallokin on. Siitä ja sen jakamisesta Putinin lahjassa taisi olla lopulta kyse, mutta samaa palloa heidän on vaikea jakaa yhtä aikaa.Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja.