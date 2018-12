Ulkomaat

Painajainen Gatwickin lento­kentällä jatkuu: ”Aina kun pääsemme lähelle dronen lennättäjää, ilma-alus katoaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Kaikki haluavat jouluksi kotiin”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy