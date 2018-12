Ulkomaat

Kommentti: Venäjä ei ole enää ”vain uhri” vaan myös uhrikohtalonsa ennustaja

Virallisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kreikka

Ensiksi

Kosatshovin

Kosatshovin