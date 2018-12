NYT: Euroopan unionin salaisia sähkeitä päätyi hakkereiden käsiin – vakoilun jäljet vaikuttavat johtavan Kiinaan

Ulkomaat

NYT: Euroopan unionin salaisia sähkeitä päätyi hakkereiden käsiin – vakoilun jäljet vaikuttavat johtavan Kiina

The New York Times sai nähtäväkseen yli 1 100 hakkeroitua sähkettä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy