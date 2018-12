Abdullah, 2, tekee kuolemaa sairaalassa Oaklandissa – viranomaisilta poikkeuksellinen päätös, jotta äiti pääsee hyvästelemään lapsensa

Ulkomaat

Abdullah, 2, tekee kuolemaa sairaalassa Oaklandissa – viranomaisilta poikkeuksellinen päätös, jotta äiti pääse

Tapaukseen liittyvä uutisvideo on nähtävissä jutun yläosassa.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sairaala tukee perhettä









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy