Elon Muskin visio liikennettä nopeuttavasta tunnelista esiteltiin - autot liikkuisivat 240 km/h









Vajaat kaksi kilometriä pitkä ja halkaisijaltaan 3,65 metriä leveä putki on Muskin Boring Companyn kehittämä, ja se on maksanut lähes 9 miljoonaa euroa.Testirata sisältyy Muskin visioon maanalaisesta verkostosta, jossa autot liitettäisiin putkeen ja sysättäisiin eteenpäin 241 kilometrin tuntivauhdilla.Tällä hetkellä Boring käyttää putkessa vain Teslan autoja, mutta tarkoituksena on, että muutkin itseohjautuvat sähköautot pystyisivät käyttämään putkea jatkossa.