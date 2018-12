Jakelinin, 7, kuolema Yhdysvaltain rajalla nostatti kritiikkimyrskyn – viranomaisten toimista vaaditaan tutkintaa

Ulkomaat

Jakelinin, 7, kuolema Yhdysvaltain rajalla nostatti kritiikkimyrskyn – viranomaisten toimista vaaditaan tutkin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hengitys pysähtyi bussimatkalla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jälleen kerran vetoamme vanhempiin”





Ei yksittäistapaus





Tarkoitus ei ollut hakea turvapaikkaa





”Tämä on hyvin tuskallista”