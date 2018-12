Ulkomaat

Rauhanturvaajat tuomitsivat Libanonin rajalta löytyneet tunnelit aseleposopimuksen vastaisiksi

Unifilin mukaan kaksi tunneleista alitti Blue Line -aselepolinjan ja näin ollen rikkoivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1701, joka lopetti terroristijärjestö Hizbollahin ja Israelin välisen sodan 2006.Israelin armeija ilmoitti joulukuun alussa löytäneensä tunneleita, jotka johtavat Libanonin puolelta Israeliin. Armeija aloitti tunneleiden Israelin-puoleisten pään tuhoamisen.Nyt myös Unifil on vahvistanut neljän tunnelin olemassa olon. Unifilin mukaan tunnelilöytö on ”hyvin huolestuttavaa”.Israel väittää, että Iranin tukema Hizbollah on kaivanut tunnelit aikeenaan suorittaa iskuja Israelissa.Israel on ilmoittanut, että tunneleiden Libanon-puoleisten osien huolehtiminen on Unifilin vastuulla. Israel korosti pitävänsä kiinni päätöslauselman aseleposopimuksesta.Unifilissä on myös noin 200 suomalaista YK-rauhanturvaajaa.