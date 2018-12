Turkki: Trumpin hallinto valmistelee maanpaossa olevan saarnaajan luovuttamista – ”Herra Gülen ei ansaitse päätyä pelinappulaksi ”

Ulkomaat

Turkki: Trumpin hallinto valmistelee maanpaossa olevan saarnaajan luovuttamista – ”Herra Gülen ei ansaitse pää





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain lepsu suhtautuminen Khashoggin murhaan närkästyttää Turkkia