Ulkomaat

Trump lupasi palkata ”vain parhaat” – nyt jo viisi alaista tunnustanut tai tuomittu rikoksesta

Cohen, 3 vuotta vankeutta





Flynn, rangaistus tiistaina





Manafort, vankila odottaa





Papadopoulos, 2 viikkoa vankeutta





Gates, odottaa tuomiota





Lisää syytteitä tulossa?