Gävlen olkipukin pikkuveli sytytettiin tuleen – iso pukki ärähti: ”Se ei pääty sinulle hyvin”

Pukki selviää harvoin jouluun asti

Ruotsin Gävlessä tuhopolttajat ovat jälleen päässet olkipukinpolton makuun. Kaupungin perinteisen olkipukin pienempi kaveri sytytettiin palamaan yön aikana.Isompi pukki varoittaa Twitterissä niitä, jotka yrittävät lähestyä pukkeja pahat mielessään.– Niille, joita asia koskee: Jätä. Meidät. Vuohet. Rauhaan. Se ei pääty sinulle hyvin. Ps. Pikkuveli on vähän mustelmilla, mutta ok, iso pukki älähtää tviitissä.Palo turmeli pienemmän olkipukin vasenta etujalkaa, mutta poliisi onnistui estämään paloa tekemään suurempia tuhoja.Sunnuntaiaamuna poliisi pidätti poltosta epäillyn miehen pikkupukin läheisyydestä.Pieni olkipukki sijaitsee lyhyen matkan päässä isommasta ja kuuluisammasta pukista, eikä sitä valvota yhtä tarkkaan.Gävlen iso olkipukki pystytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966 ja on useimpina vuosina joutunut tuhopolton uhriksi. Vuonna 2016 pukki paloi vain tunteja avajaisten jälkeen.Vuosien varrella 13-metrinen pukki on tuikattu tuleen tuhoisin seurauksin 30 kertaa. Pienemmän kiusanteon ja vandalismin uhriksi se on joutunut myös useasti. Esimerkiksi vuonna 1976 pukki joutui auton yliajamaksi.Viime vuonna pukki selvisi juhlapyhistä ehjin oljin.Pukilla on oma Instagram-tili ja Twitter-tili nimellä Gavlebocken.