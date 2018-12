Ulkomaat

Gävlen olkipukki komeilee yhä vahingoittumattomana kaupungin torilla

16.12. 8:57

Ruotsin Gävlessä kaupungin maailmankuulu olkipukki on yhä vahingoittumaton.

Joka vuosi kaupunkilaiset ja muut olkipukin ystävät jännittävät 13-metrisen pukin kohtaloa.



Olkipukki on pystytetty Gävlen keskustaan vuodesta 1966 lähtien. Vuosien varrella pukki on tuikattu tuleen tuhoisin seurauksin 30 kertaa. Pienemmän kiusanteon ja vandalismin uhriksi se on joutunut myös useasti. Viime vuonna pukki selvisi juhlapyhistä ehjin oljin.



Pukilla on oma Instagram-tili ja Twitter-tili nimellä Gavlebocken.