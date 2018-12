Ulkomaat

Ukrainan ortodoksiset kirkot kerääntyvät kokoukseen Kiovassa – pöydässä monta uutta ja vanhaa ristiriitaa

Ukrainalaisen uutistoimiston Unianin mukaan tapaamiseen on osallistumassa yli 50 piispaa, joista suurin osa edustaa Kiovan patriarkaattia.Kokouksessa kaavaillaan itsenäistä Ukrainan ortodoksista kirkkoa. Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti kertoi lokakuussa myöntävänsä Ukrainan ortodoksiselle kirkolle autokefalian eli itsenäisen aseman, kun aiemmin kirkko on ollut Moskovan patriarkaatin alainen.Vastalauseena päätökselle Moskovan patriarkaatti ilmoitti katkaisevansa välit Konstantinopoliin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, etteivät Moskovan patriarkaatin alaiset seurakuntalaiset voi käydä ehtoollisella tai jumalanpalveluksissa Konstantinopolin patriarkaattiin kuuluvissa kirkoissa.Ukrainan ortodoksit ovat olleet Moskovan patriarkaatin alaisia yli 300 vuoden ajan. Käytännössä kirkkoja on kuitenkin kolme: 1990-luvun alussa syntyneet Moskovan patriarkaatin alainen kirkko ja niin kutsuttu Kiovan patriarkaatti sekä jo ensimmäisen maailmansodan päätyttyä syntynyt Ukrainan autokefalinen kirkko. Kiovan patriarkaattia ja autokefalista kirkkoa on yritetty yhdistää aiemminkin, mutta neuvottelut ovat kariutuneet.Konstantinpolin patriarkaatin piispainkokous ei ole vielä antanut autokefalian virallistavaa asiakirjaa tomosta, eli virallisesti itsenäistymisprosessi ei ole vielä alkanut.