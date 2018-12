Ulkomaat

Isis väittää: Strasbourgin ampuja oli yksi sen ”sotilaista”

Äärijärjestö Isis kertoo propagandatoimistonsa välityksellä, että Strasbourgin ampuja on yksi sen sotilaista. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet väitettä.

Ranskan sisäministeri vahvisti aiemmin poliisilähteiden medialle antamat tiedot, että poliisi on ampunut Strasbourgin iskusta epäillyn 29-vuotiaan miehen.



Epäilty ammuttiin Strasbourgissa Neudorfin kaupunginosassa, jossa epäilty nähtiin viimeksi. Neudorfissa oli torstaina suuri poliisioperaatio.



Neudorf sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Strasbourgin keskustasta, jossa 29-vuotiaan miehen epäillään avanneen tulen joulumarkkinoiden lähellä tiistaina. Ampumisessa kuoli kolme ihmistä ja lisäksi yksi haavoittuneista on julistettu aivokuolleeksi. Loukkaantuneita on 12.



Miehen etsintöihin osallistui yli 700 poliisia ja sotilasta.