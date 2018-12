Ulkomaat

Yli 700 poliisia ja sotilasta etsii yhä Strasbourgin ampumisesta epäiltyä Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa yli 700 poliisia ja sotilasta jatkoi torstaina Strasbourgin ampumisesta epäillyn 29-vuotiaan miehen etsintää. Neudorfin kaupunginosassa Strasbourgissa oli torstaina poliisioperaatio, mutta viranomaiset eivät kertoneet, liittyikö se tiistaina joulumarkkinoilla tapahtuneeseen ampumiseen.Ampumisessa kuoli kolme ihmistä ja lisäksi yksi on aivokuollut. Haavoittuneita on 12.Ampumisesta epäillyn miehen oletetaan myös haavoittuneen poliisin ampuessa häntä kohti, mutta hän pääsi pakenemaan paikalta haavoistaan huolimatta. Hänet on viimeksi nähty juuri Neudorfin kaupunginosassa.Torstaina otettiin viides ihminen kiinni kuulusteluja varten. Jo aiemmin kuulusteluja varten otettiin kiinni epäillyn äiti, isä ja kaksi veljeä.Epäillyllä on yhteensä 27 aiempaa rikostuomiota, Ranskan lisäksi myös Saksasta ja Sveitsistä. Tuomiot on annettu pääosin ryöstöistä ja väkivaltaisuudesta.