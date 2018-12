Ulkomaat

EU jatkoi Venäjään kohdistuvien talouspakotteiden voimassaoloaikaa puolella vuodella

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan yksimielisen päätöksen taustalla on ”olematon edistyminen Minskin sopimuksen toteuttamisessa”.

