Inga ja Vladislav ovat löytäneet tänä vuonna jo 18 suomalaista sotavainajaa – jäänteet he vievät kotiin, koska muualla ei ole turvallista

Ulkomaat

Inga ja Vladislav ovat löytäneet tänä vuonna jo 18 suomalaista sotavainajaa – jäänteet he vievät kotiin, koska





Apuna













Pariskunta









Viime

Kaikille vainajille täytyy antaa heidän ansaitsemansa huomio.





Karjalankannaksella





Kun Skokov









Noin 95 prosenttia venäläisistä vainajista jää sen sijaan iäksi tunnistamattomiksi.





Etsintä