Näin toimii laillinen kannabiskeskus, jossa Kati, 28, viljelee marihuanaa – ihmettelee suomalaisten uskomuksia: ”Muuta perustelua ei tarvita”

Ulkomaat

Näin toimii laillinen kannabiskeskus, jossa Kati, 28, viljelee marihuanaa – ihmettelee suomalaisten uskomuksia





Arizonassa





Käytävän

















Suomalaiset uskovat asian olevan paha, koska laki sanoo niin.









Kaikesta suitsutuksesta





Totaalisen kieltolinjan tulokset eivät ole olleet kovin mairittelevia.