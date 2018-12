Ulkomaat

Tältä näyttää venäläisen Tu-160 –ydinpommikoneen ohjaamossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tupolev Tu-160 -ydinpommikoneet lensivät Venäjältä noin kymmenen tuntia saavuttaakseen Venezuelan.Kahden Tu-160:n lisäksi Venäjän ilmavoimat lennättivät sotaharjoitukseen muutakin kalustoa. Harjoitukseen osallistuu myös noin sata venäläislentäjää.Yhteisellä sotaharjoituksella Venezuela toivoo viestivänsä, että sillä on vahvoja tukijoita ympäri maailmaa. Maan presidenttion usein sanonut Yhdysvaltojen yrittävän vehkeillä hänen hallintoaan vastaan.Venäjä ja Venezuela ovat lähentyneet myös taloudellisesti. Viime viikolla Maduro tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Vierailun aikana Venäjä sitoutui tekemään miljardisijoituksia syvissä talousongelmissa painivaan Venezuelaan.Oheisella videolla nähdään sisäkuvaa Tu-160:n ohjaamosta, kun koneet lähestyvät Palo Negron lentokenttää.Naton koodinimi konetyypille on Blackjack.Yhdysvaltain Valkoisen talon mukaan, Venäjä on kertonut pommittajien poistuvan Venezuelasta perjantaina.