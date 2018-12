Turkin junaonnettomuuden syyksi epäillään väärällä raiteella ollutta huoltoveturia – 9 kuollut, lähes 50 sairaalahoidossa

Ulkomaat

Turkin junaonnettomuuden syyksi epäillään väärällä raiteella ollutta huoltoveturia – 9 kuollut, lähes 50 saira





Pelastustyöt jatkuvat





Turkin Ankarassa tänä aamuna tapahtuneen junaonnettomuuden kuolonuhrien luku on noussut yhdeksään. Lisäksi lähes 50 ihmistä on sairaalahoidossa. Kuolonuhrien uuden lukumäärän ilmoitti Turkin liikenneministeri Cahit Turhan, kertoo Turkin CNN -televisiokanava. Kuolleiden joukossa on sekä pikajunan matkustajia että junankuljettajia.Onnettomuuden syyksi on arveltu informaatiokatkosta pikajunan ja huoltoveturin välillä, kertoo turkkilainen Milliyet-lehti.Onnettomuus tapahtui aamulla noin puoli kuudelta Suomen aikaa, kun pikajuna törmäsi huoltoveturiin Ankarassa. Konyan kaupunkiin matkalla oleva juna oli ehtinyt olla matkalla vain nelisen minuuttia ennen onnettomuuden tapahtumista.Valtionsyyttäjä on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta ja nimennyt kolme tutkijaa tapaukselle.Liikenneministeriön tiedotteen mukaan huoltoveturin ei olisi pitänyt olla pikajunan käytössä olleella raiteella lainkaan.Kahdesta vaunusta koostuva pikajuna eteni onnettomuushetkellä turkkilaismedian mukaan noin 80–90 kilometrin tuntinopeudella. Juna suistui törmäyksessä raiteilta. Törmäyksen seurauksena alueella oleva ylikulkusilta romahti pikajunan vaunujen päälle.Onnettomuuden äänet kuulleet paikalliset saapuivat suurin joukoin paikalle katsomaan, mitä Marsandizin juna-asemalla oli tapahtunut.Pelastustyöt paikalla jatkuvat, ja muut junavuorot kyseisellä linjalla on peruttu.