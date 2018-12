Ulkomaat

Luottamuksen saanut May: ”Meidän täytyy saada tämä maa takaisin yhteen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiista backstop-mallista oli kaataa Mayn

Britannian pääministeri Theresa May ilmestyi myöhään keskiviikkoiltana virka-asuntonsa eteen ja antoi lyhyen lausunnon tiukan päivän päätteeksi.Aiemmin keskiviikkona May sai luottamuksen omiltaan, konservatiivipuolueen parlamenttiryhmältä äänin 200–117.Luottamusäänestystä halunneet konservatiiviedustajat katsovat, että May on vesittänyt sen brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä 2016.Luottamuksen saaminen tarkoittaa, että May jatkaa Britannian luotsaamista eroon EU:sta. Brexitin on määrä tapahtua maaliskuussa.Lyhyessä lausunnossaan May sanoi olevansa kiitollinen puolueeltaan saamasta tuesta. Samalla hän vannoi kuuntelevansa häntä vastaan äänestäneitä puoluetovereitaan.Päämnisteri esitti lyhyessä puheessaan pontevasti tavoitteensa:– Meidän täytyy saada tämä maa takaisin yhteen, May painotti.– Kaikkien poliittisten puolueiden täytyy tulla yhteen.Tavoite ei kuulosta kovin helpolta tietäen, millaista vääntöä koko brexit-soppa on ollut.Torstaina Mayn on määrä edustaa Britanniaa EU-maiden johtajien huippukokouksessa. May on kutsuttu kokoukseen selostamaan muille jäsenmaille brexitin tilannetta.Aiemmin tällä viikolla kiistakapulaksi brexit-sopimuksessa nousi hätäratkaisuksi tarkoitettu backstop-malli, jossa on kyse vakuutusjärjestelystä, jolla pyritään välttämään ”kova raja” tullitarkastuksineen ja rajamuodollisuuksineen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä, eli Britannian EU-eron jälkeisellä EU:n ulkorajalla.Virka-asuntonsa ovella pitämässään lausunnossa May painotti, että kun hän torstaina menee Brysseliin, aikoo hän pyytää laillisia ja poliittisia vakuuksia backstop-kysymykseen.– Kuulin, mitä parlamentin alahuoneessa sanottiin Irlannin backstopista.Vaikka May sai luottamuksen, on hänellä silti kivikkoinen tie runnoa brexit-sopimus läpi parlamentissa.