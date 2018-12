Ulkomaat

Pääministeri May sai puoleensa luottamuksen selvällä äänierolla

12.12. 23:08

Britannian pääministeri Theresa May jatkaa konservatiivipuoleen johdossa saatuaan luottamuslauseen parlamenttiryhmältään.

Britanniassa konservatiivipuolueen parlamenttiryhmän antoi pääministeri Theresa Maylle luottamuksensa keskiviikkoiltana. Ryhmä äänesti asiasta ja May sai edustajien luottamuksen äänin 200–117.



Juuri ennen äänestystä May kertoi puolueensa kansanedustajille aikovansa vetäytyä puolueen puheenjohtajan paikalta ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jotka on tarkoitus pitää vuonna 2022.



Konservatiivipuolueen sääntöjen mukaan istuvan puheenjohtajan luottamuksesta ei voida äänestää uudestaan vuoden sisällä.