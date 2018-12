Ulkomaat

Kaliforniasta löytyi tsunamin tuoma kala - elää normaalisti 8 000 km päässä Japanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kala, jonka sukeltajat näkivät ensimmäisen kerran vuonna 2014, on kotoisin Japanin lämpimiltä vesiltä 8 000 km päästä Kalifornian rannikolta. Tämän vuoden lokakuussa sukeltajat näkivät kalan jälleen.Mustavalkoraidallisen kalan uskotaan tulleen Japanista Kaliforniaan tsunamin mukana seitsemän vuotta sitten. Japanissa lajia kutsutaan nimella ishi dai, joka kuuluu veitsileukojen heimoon.Ilmeisesti kaukaa tullut vieras on lajinsa ainoa yksilö Montereyn vesillä.Moss Landing Marine Labs -tutkimuslaitoksen asiantuntijat pitävät mahdollisena, että kala olisi tullut tsunamin tuomien hylkytavaroiden mukana Kaliforniaan. Heidän mukaansa on todennäköistä, että muitakin ”tsunamikaloja” on saavuttanut Kalifornian rannikkovedet. Tutkijoilla on joitakin havaintoja muistakin vastaavista tapauksista Oregonin ja Etelä-Kalifornian vesiltä.Merkillepantavaa on se, että lämpimissä vesissä alkujaan elänyt kala elää nyt huomattavasti viileimmissä vesissä.