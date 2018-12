Ulkomaat

Strasbourgin ampuja haavoittui ja pakeni taksilla – kotoa löytyi kranaatteja

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valmiustasoa nostettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Kuulin ravintolaan kaksi laukausta”

Parlamentin ovet lukittu