Poliisi on saartanut Strasbourgin ammuskelijan – laukauksia vaihdettu

Ranskan poliisi on onnistunut saartamaan Strasbourgin joulutorilla useiden ihmisten ampumisesta epäillyn tekijän.





Uutistoimisto Reutersin tutkintalähteen mukaan paikalla on vaihdettu laukauksia. Ranskalaismedian mukaan epäilty olisi linnoittautunut Rue Epinal -kadun varressa sijaitsevaan kauppaan.Ampujan kerrotaan olevan 29-vuotias mies, jonka asuinpaikan poliisit tutkivat aiemmin liittyen ryöstötapauksen tutkintaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan epäilty olisi ollut tarkoitus pidättää aiemmin samana päivänä liittyen erilliseen murhaepäilyyn.Ammuskelusta epäilty on AFP:n mukaan viranomaisille ennestään tuttu. Hän oli Ranskan poliisin S-listalla, joka tarkoittaa epäiltyjä ääriliikkeiden jäseniä.Strasbourgin keskustassa tiistai-iltana tapahtuneessa ammuskelussa on kuollut ainakin neljä ja haavoittunut 11 ihmistä.