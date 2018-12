Ulkomaat

Brittiparlamentin edessä pidätys – poliisi käytti tainnutus­asetta

Britannian parlamentin ulkopuolella Lontoossa on sattunut välikohtaus, joka pakotti poliisin turvautumaan tainnutusaseeseen.Paikalla olevan uutistoimisto Reutersin kuvaajan mukaan poliisi on pidättänyt miehen, joka makasi maassa voimatoimien jälkeen. Poliisit ympäröivät miehen aseella osoitellen.Mies laitettiin käsirautoihin ja vietiin pois. Poliisi kertoi pidätyksen syyksi sen, että mies oli pyrkinyt luvatta sisään parlamenttiin. Tapauksen tutkinta jatkuu.Parlamentin tiedotteen mukaan tilanne on ohi.Britannian parlamentti on viime päivät keskustellut EU:n kanssa tehdystä Brexit-sopimusehdotuksesta, josta oli määrä äänestää tänään. Äänestys kuitenkin lykättiin.