Kolme kuollut Yhdysvaltojen lumimyrskyssä – lunta tullut paikoin yli puoli metriä





Yhdysvalloissa maan kaakkoisosaan maanantaina iskeneen lumimyrskyn jäljiltä kolme ihmistä on kuollut lumeen liittyvissä onnettomuuksissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan kuolemantapaukset sattuivat Pohjois-Carolinan osavaltiossa, jossa maanantai-iltana noin 138 000 ihmistä oli ilman sähköjä.Poikkeuksellisen suuri lumisadealue toi eniten lunta Pohjois-Carolinan, Etelä-Carolinan osavaltioiden alueille viikonlopun aikana. Paikoitellen lunta on satanut jopa kaksi jalkaa eli noin 60 senttiä. Painava lumi on katkonut runsaasti sähkölinjoja ja romahduttanut rakennuksia. Sadat koulut pysyivät maanantaina suljettuina.Lumisade on myös aiheuttanut vakavaa haittaa liikenteelle. Liukkauden teiden vuoksi on tapahtunut satoja ulosajoja ja autoilijoita on jäänyt jumiin lumen keskelle.