Ulkomaat

YK-konferenssilta vihreää valoa kiistellylle siirtolaisuusasiakirjalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakirja saatiin valmiiksi heinäkuussa 18 kuukautta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen.YK:n yleiskokouksen on tarkoitus hyväksyä sopimus vielä myöhemmin.Kyseessä on YK:n ensimmäinen maailmanlaajuinen asiakirja, joka esittelee jäsenmaille yhteiset käytännöt kansainvälisessä siirtolaisuudessa.Osa jäsenmaista on väittänyt, että asiakirja loukkaa valtioiden suvereniteettia. Hyväksytty asiakirja ei ole kuitenkaan oikeudellisesti sitova, eikä velvoita jäsenmaita mihinkään.Asiakirjan tavoitteet liittyvät muun muassa siirtolaisten tunnistautumiseen sekä ihmiskaupan ja -salakuljetuksen estämiseen.