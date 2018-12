Ulkomaat

Mellakoitsijat tunkeutuivat Apple Storeen Ranskassa – liikkeen tyhjeneminen arvo­tavaroista vain sekunneissa t

Juuri nyt

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005919243.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005926651.html

Korkeita elinkustannuksia vastustavat ”keltaliivit” osoittivat mieltään eri puolilla Ranskaa lauantaina.Viranomaiset olivat varautuneet levottomuuksiin jo ennalta. Esimerkiksi Ranskan pääkaupungin Pariisin Champs-Elysee-kadun varrella sijaitsevat liikkeet pitivät ovensa kiinni ja myös Eiffel-torni sekä taideaarteista tunnettu Louvre-museo oli suljettu.Vaikka lähes 90 000 poliisia oli asetettu valmiustilaan lauantaiksi, kärjistyi mielenosoitus paikoin väkivaltaiseksi mellakkapoliisien ja keltaliivien välillä. Pariisissa mielenosoittajat riehuivat jopa siihen malliin, että he onnistuivat protestinsa aikana aiheuttamaan enemmän vahinkoa kuin viikkoa aikaisemmin järjestetyssä mielenilmauksessa.Mellakoitsijoiden kerrotaan heitelleen esineitä, sytyttäneen autoja tuleen sekä vandalisoineen liiketiloja ja ravintoloita, joiden ikkunoita rikottiin. Vastaavanlaisia tapahtumia on ollut eri puolilla Ranskaa.Sunnuntaina uutistoimisto Reuters julkaisi videon Bordeauxista Ranskan lounaisosasta, jossa mellakoitsijat tunkeutuivat lauantaisten protestien yhteydessä Applen laitteita myyvään Apple Storeen.Videolla näkyy kuinka liikkeeseen kutsumatta saapuneet mielenosoittajat ryntäävät kaupan läpi ja tyhjentävät sen arvotavaroista vain sekunneissa. Mukana on myös keltaisiin liiveihin pukeutuneita henkilöitä.Sisäministeriön mukaan mielenosoituksiin osallistui lauantaina yli 130 000 ihmistä eri puolilla maata. Yli 1 700 mielenosoittajaa otettiin kiinni. Vielä sunnuntaiaamuna suuri osa heistä oli edelleen poliisin hoteissa.