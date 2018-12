Ulkomaat

Yliannostusta epäillään – nuori mies kuoli tanssifestivaaleilla Sydneyssä, useita viety sairaalahoitoon

Nuori mies on kuollut epäillyn huumeiden yliannostuksen seurauksena tanssifestivaaleilla Sydneyssä.Poliisin mukaan toistakymmentä henkilöä on viety sairaalaan ja 130 muuta on saanut lääkintäapua.19-vuotias mies kuoli sen jälkeen, kun hänet oli kuljetettu Knockout Games of Destiny -tapahtumasta sairaalaan lauantaina. Sairaalahoidossa olevista kolme on kriittisessä mutta vakaassa tilassa.Syytteitä huumausaineiden jakelurikoksista on nostettu viittä ihmistä vastaan. Näiden joukossa on 18-vuotias nainen.Festivaaliin osallistui yli 18 000 ihmistä. Poliisi teki yhteensä 200 etsintää, ja 62 ihmisen hallusta löytyi huumausaineita.Lähde: Reuters