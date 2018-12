Ulkomaat

Hylkeiden sieraimesta roikkuvat ankeriaat ihmetyttävät tutkijoita: "Voi olla, että emme koskaan saa tietää"





Havaijinhylje on erittäin uhanalainen laji, jota tavataan ainoastaan Havaijin saariryhmän luoteisosissa. Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimus­organisaatio NOAA:n havaijinhylkeiden tutkimusohjelma pyrkii lajia tutkimalla kohentamaan kannan toipumista.Tällä viikolla ohjelman tutkijat julkaisivat kuvan erikoisesta ilmiöstä, johon he kertovat törmänneensä muutamia kertoja aiemminkin parin viime vuoden sisällä. Kuvassa on havaijinhylje, jonka sieraimesta roikkuu osittain vielä sisällä oleva, täplikäs ankerias.– Maanantait... sinun päiväsi ei ehkä ole ollut kovin hyvä, mutta sen täytyi olla parempi kuin se, että nenässäsi olisi ollut ankerias, tutkimusohjelman Facebook-päivityksessä vitsailtiin kuvan ohessa alkuviikosta.Havainjinhylkeiden tutkimusohjelma on ollut käynnissä 40 vuoden ajan, mutta tutkijoiden mukaan ilmiöön on törmätty vasta parin viime vuoden aikana. Havaituissa tapauksissa ankeriaat ovat viihtyneet nuorten hylkeiden sieraimissa.– Emme tiedä, onko kyseessä joku outo tilastollinen erikoisuus vai tulemmeko kenties näkemään vielä enemmän ankeriaita hylkeiden sieraimissa tulevaisuudessa, NOAA:n verkkosivuillaan julkaisemassa artikkelissa kerrotaan.Artikkelin mukaan havaijinhylkeet etsivät ravintoa tunkemalla suunsa ja kuononsa koralliriuttojen railoihin, kivenkoloihin sekä hiekkaan. Ne etsivät saaliikseen koloissa piileskeleviä eläimiä, kuten ankeriaita.– Kyse voi olla tapauksista, joissa ahtaalle joutunut ankerias on yrittänyt puolustaa itseään tai paeta. Toinen vaihtoehto on se, että hylje on voinut nielaista ankeriaan ja oksentaa sen takaisin, jolloin se on tullut ulos väärää reittiä. Voi olla, että emme koskaan saa tietää.Tutkimusohjelma on jakanut Facebookissa myös alla olevan videon, jolta voi seurata hylkeen ravinnonetsintää.Kohdatessaan ankeriaita hylkeiden sieraimissa tutkijat ovat ottaneet hylkeet kiinni ja poistaneet ankeriaat hellävaraisesti niiden sieraimista. Operaation jälkeen hylkeet on vapautettu, eivätkä ne tutkijoiden mukaan näytä kärsineet tapahtuneesta mitenkään.– Ankeriaat eivät kuitenkaan selvinneet, ohjelman Facebook-päivityksessä kuitenkin todetaan.