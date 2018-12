Ulkomaat

Teologit kokosivat feministisen Naisten Raamatun – esittää vaihtoehtoja perinteiselle Raamatun tulkinnalle

”Eksistentiaalisia kysymyksiä”





Jotkut sanovat, että ollakseen feministi Raamattu pitää heittää pois. Me uskomme päinvastaiseen.

Ensimmäinen Naisten Raamattu kirjoitettiin jo 120 vuotta sitten

Kirjaimellinen tulkinta on sama kuin saisi joltain kirjeen, jonka ohjeet olisivat päteviä iäisyyden.