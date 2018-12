Ulkomaat

Kalastaja sai saalikseen 48 kiloa kokaiinia Marshallinsaarilla

Ammattimaisesti muovipusseihin käärittyjen huumeiden arvo on poliisin mukaan yli 3,5 miljoonaa euroa.

Marshallinsaarilla kalastajan verkkoon tarttui yllättävä saalis: 48 kilogrammaa kokaiinia.Ammattimaisesti muovipusseihin kääritty huume on kadulla noin 4 miljoonan dollarin, eli reilun 3,5 miljoonan euron arvoista, poliisi ilmoitti perjantaina.Poliisin edustajan mukaan he uskovat saaneensa talteen koko lastin, sillä ei näyttänyt siltä, että paketit olisivat irronneet isommasta pakkauksesta.Kalastaja oli soittanut poliisit paikalle löydettyään huumeet viime viikolla troolatessaan Kwajaleinin atollissa, vajaa 500 kilometriä Marshallinsaarten pääkaupungista Majurosta.Marshallinsaarten lainvalvojat ovat anoneet apua Yhdysvaltain huumepoliisilta apua, sillä pienellä valtiolla ei itsellään ole laboratoriota, jossa pystyttäisiin todentamaan, että aine on kokaiinia.Saaristovaltio sijaitsee kuitenkin Tyynessä valtameressä kokaiinin pohjoisella kuljetusreitillä Etelä-Amerikasta Aasiaan.Vuosina 2002–2009 kokaiinipaketteja ja veneitä, joissa oli kokaiinia, huuhtoutui Marshallinsaarten rannoille ainakin kuudesti.