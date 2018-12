Ulkomaat

Angela Merkelin seuraaja valittiin – uusi johtaja vetää tiukkaa maahanmuuttolinjaa

CDU:n Annegret Kramp-Karrenbauer on monella tapaa edeltäjänsä linjoilla. Arvokonservatiivia on kutsuttu ”Saarlandin Merkeliksi”.





