Ulkomaat

Siirtolaisia Välimereltä pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa

Siirtolaisia Välimereltä pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa

7.12. 1:07

Alus on ollut jumissa Marseillen satamassa.

Välimereltä siirtolaisia pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa, kertoivat alusta operoineet humanitaariset kansalaisjärjestöt torstaina.



Alus on ollut jumissa Ranskan Marseillen satamassa lokakuusta lähtien sen jälkeen kun Panama oli evännyt alukselta oikeuden purjehtia maan lipun alla.



Panaman kerrotaan tehneen päätöksensä Italian oikeistopopulistisen hallituksen pyynnöstä. Marraskuussa Italia määräsi aluksen takavarikoitavaksi vetoamalla ongelmiin sen jätteidenkäsittelyssä.



Kansalaisjärjestöjen mukaan kyse on Italian hallituksen kampanjasta, jonka tarkoituksena on haitata avustusjärjestöjen toimintaa Välimerellä.