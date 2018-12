Ulkomaat

Jemenin rauhanneuvottelut alkoivat jännittyneissä tunnelmissa

Läpimurtoa ei pidetty kovin todennäköisenä, mutta myönteisenä merkkinä nähtiin se, että tällä kertaa molemmat osapuolet ainakin saapuivat paikalle. Viimeksi syyskuussa huthikapinalliset eivät edes tulleet paikalle Geneven neuvotteluihin.Ennen neuvottelujen alkua huthikapinalliset uhkasivat sulkea pääkaupunki Sanaan lentokentän YK:n lentokoneilta, jos kenttää ei avata neuvottelujen aikana.Jemenin hallitus vaatii, että kapinalliset vetäytyvät Hodeidan kaupungista, jossa sijaitsee Jemenin tärkein satama.Ruotsin neuvotteluiden tavoitteena on rakentaa luottamusta vihollisten välille, jotka ovat sotineet vuodesta 2015.YK on kuvannut Jemenin sodan aiheuttamaa humanitaarista kriisiä maailman pahimmaksi. Konfliktissa on kuollut 10 000 ihmistä ja 14 miljoonaa ihmistä näkee nälkää.