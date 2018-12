Ulkomaat

Amerikkalaiset sotilaskoneet törmäsivät Japanissa – kuusi kateissa

6.12. 5:45

Törmäyksen syy on vielä epäselvä.

Kuusi Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilasta on kateissa kahden amerikkalaisen sotilaslentokoneen törmättyä Japanin rannikolla. Uutistoimisto Reutersin mukaan törmäyksen syy on vielä epäselvä, mutta kyse saattaa olla ilmatankkausharjoituksen yhteydessä tapahtuneesta virheestä.



Molemmat lentokoneet kuuluivat Yhdysvaltojen merijalkaväelle. Japanin puolustusministeriön mukaan maan merijoukot ovat pelastaneet yhden seitsemästä koneissa olleista sotilaista. Pelastetun sotilaan kerrotaan lentäneen F/A-18 Hornet -hävittäjällä.



Etsintä- ja pelastustyöt ovat edelleen käynnissä.



Juttua muokattu 6.12. kello 6.01: Osallisena on kerrottu olleen vain yksi Hornet-hävittäjä.