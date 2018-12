Ulkomaat

Timo Soini ei usko Asovanmeren tapahtumien tiukentavan EU:n pakotelinjaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi hankalassa paikassa Euroopan yhteistyöjärjestössä