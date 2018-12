Lontoon viemärityömaalta löytyi 500 vuotta sitten kuollut mies – vainajan hyvin säilyneet nahkasaappaat kertovat karusta arjesta Thames-joella

Ulkomaat

Lontoon viemärityömaalta löytyi 500 vuotta sitten kuollut mies – vainajan hyvin säilyneet nahkasaappaat kertov





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rankkaa elämää joella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy