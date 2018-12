Ulkomaat

Sosiaalidemokraattien Löfvenin määrä esitellä mahdollista uutta hallituspohjaa Ruotsissa

Ruotsissa sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Stefan Löfvenin on määrä esitellä tänään ehdotustaan uudeksi hallituspohjaksi.

