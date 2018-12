Ulkomaat

Pompeo puolusti Trumpin ulkopolitiikkaa: ”Trump palauttaa Yhdysvallat johtoasemaan”

USA:n ulkoministerin mukaan huonoja kansainvälisiä sopimuksia on joko parannettava tai ne on hylättävä.

