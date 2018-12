Ulkomaat

Etelä-Sudanin tyttöjä ja naisia raiskattu joukoittain

Etelä-Sudanissa suuri joukko tyttöjä ja naisia on joutunut seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

YK:n edustajat kertovat, että vajaan kahden viikon aikana yli 150 tyttöä ja naista on pyytänyt apua jouduttuaan raiskatuiksi tai muun seksuaalisen väkivallan uhreiksi.



Hyökkäyksiä on tapahtunut maan pohjoisosassa Bentiun kaupungin lähistöllä. Tekijät ovat olleet aseistautuneita miehiä, joista monilla on ollut univormu.



Etelä-Sudanissa on käyty vuosia veristä sisällissotaa. YK:n asiantuntijapaneeli kertoi viime kuussa, että maassa tapahtuu hälyttävän paljon seksuaalista väkivaltaa ja muita ihmisoikeusloukkauksia.